مرتبون: الإمارات دبي الوطني يسعر سندات بالدولار النيوزيلندي

دبي 29 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات مقوم بالدولار النيوزيلندي لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك سيسعر الإصدار في وقت لاحق اليوم الاثنين بعد إعلان السعر الاسترشادي للعملية.

وأظهرت الوثيقة أن أكبر بنك في دبي حدد السعر الاسترشادي الأولي للإصدار البالغة قيمته 100 مليون دولار نيوزيلندي (77.6 مليون دولار أمريكي) ومدته خمس سنوات عند 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة في نيوزيلندا.

ويتولى ترتيب العملية ايه.ان.زد ودويتشه بنك ومن المقرر تسعيرها خلال ساعات العمل في لندن.

كان البنك سعر في وقت سابق هذا الشهر سندات قيمتها 500 مليون دولار لتعزيز رأس المال الأساسي عند 6.375 بالمئة.