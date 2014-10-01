الإمارات دبي الوطني يصدر سندات بالدولار النيوزيلندي

دبي أول أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أصدر بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصارف الإمارة سندات لأجل خمس سنوات بقيمة 100 مليون دولار نيوزيلندي (77.6 مليون دولار أمريكي) فيما قال البنك إنه أول إصدار بالعملة النيوزيلندية من مؤسسة في الشرق الأوسط.

وقال البنك في بيان إن هذه السندات تمنح قسائم أرباح بنسبة ستة بالمئة بما يعني سعرا يعادل 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة في نيوزيلندا وهو نفس السعر الأولي الذي حدده البنك يوم الاثنين.

وقال شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني إن هذا التمويل "يعتبر الأقل سعرا على مدى السنوات الست الماضية".

وتولى ترتيب الإصدار بنكا ايه.إن.زد ودويتشه بنك.