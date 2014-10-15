مصادر: فلاي دبي تفوض 7 بنوك لترتيب باكورة إصداراتها من الصكوك

لندن 15 أكتوبر تشرين الأول (آي.إف.آر) - قال مصدران إن شركة فلاي دبي للطيران المنخفض التكلفة فوضت بنوك كريدي أجريكول سي.آي.بي ودبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وأبوظبي الوطني ونور وستاندرد تشارترد لترتيب إصدار محتمل للصكوك هو الأول للشركة.

ويمتد التفويض لستة أشهر لكن المرتبين يأملون باستكمال الترتيبات في غضون شهرين لمنح الشركة خيار إطلاق الإصدار هذا العام.

وقال أحد المصدرين إنه كلما أسرعت الشركة الإماراتية في دخول السوق كان أفضل لها في ظل توقعات بارتفاع أسعار الفائدة.

وفي فبراير شباط قال موكيش سوداني المدير المالي لشركة فلاي دبي في مؤتمر إن الشركة ستنظر في جمع أموال عبر إصدار سندات وتدرس خيار إصدار صكوك.