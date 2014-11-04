دي.آي.اف.سي دبي تحدد السعر الاسترشادي النهائي لصكوك

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مرتبو إصدار صكوك لشركة دي.آي.اف.سي للاستثمار التابعة للمنطقة المالية الحرة في دبي إن الشركة حددت اليوم الثلاثاء السعر الاسترشادي النهائي لإصدار العشر سنوات البالغة قيمته 700 مليون دولار في نطاق 185 إلى 190 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وأضافوا ان السعر تقلص في ضوء طلب المستثمرين الذي تجاوز الثلاثة مليارات دولار.

كان السعر الاسترشادي الأولي أعلن في وقت سابق اليوم عند 195 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط أساس. وكان النطاق الأولي الذي أعلن أمس الاثنين عند أوائل المئتي نقطة اساس.