مصادر: وحدة لدبي القابضة تفوض 5 بنوك لترتيب قرض بقيمة 4 مليارات درهم

من أركانا نارايانان وتوماس أرنولد

دبي 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - فوضت شركة تيكوم للاستثمارات التابعة لدبي القابضة بنوكا لترتيب قرض مجمع قال مصدران مصرفيان إن قيمته ستبلغ أربعة مليارات درهم (1.1 مليار دولار).

وذكر مصدر آخر أنه من المتوقع أن تستخدم تيكوم القرض في تمويل خططها المتعلقة بالنمو وستحول بعض الأموال إلى الشركة الأم التابعة لحاكم إمارة دبي.

وكانت تيكوم أحد أهم أصول دبي القابضة قالت في بيان لرويترز في سبتمبر أيلول إنها تسعى للحصول على تسهيل قرض ستستخدم أمواله في دعم فرص النمو في المستقبل وأهداف استراتيجية أخرى.

وقال مصدران مطلعان هذا الأسبوع إن الشركة فوضت بنوك سيتي ودبي الإسلامي والمشرق وأبوظبي التجاري ونور لترتيب القرض.

وذكرت المصادر أن مدة القرض ستتراوح بين سبع وثماني سنوات وسيتم سداده على دفعات. وفي هذا النوع من القروض يسدد المقترض أقساطا من أصل القرض خلال مدته على عكس قرض الدفعة الواحدة التي لا يسدد فيه خلال أجله سوى الفائدة.

وتدير تيكوم 11 مجمعا للأعمال في الإمارة من بينها مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت. وقالت الشركة هذا الشهر إنها ستنشئ منطقة جديدة للتكنولوجيا والوسائل الإعلامية الجديدة والتعليم الذكي والصناعات العلمية وتعتزم إنفاق 4.5 مليار درهم (1.2 مليار دولار) على هذه المبادرات.