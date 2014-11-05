مصادر: مبادلة جي.إي كابيتال تبيع سندات لأجل 5 سنوات اليوم

دبي 5 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن مبادلة جي.إي كابيتال تريد تسعير سندات دولارية بالحجم القياسي لأجل خمس سنوات اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت نطاق السعر الاسترشادي الأولي.

وقال المصدران اللذان اشترطا عدم كشف هويتهما لأنهما غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن الشركة حددت النطاق الاسترشادي بين 150 و162.5 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

والشركة مشروع تمويل تجاري مشترك بين صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وجنرال إلكتريك.

وغالبا لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار وستكون تلك السندات مفتوحة للمستثمرين في الولايات المتحدة.

ويتولى باركليز وسيتي جروب مهام المنسق العالمي المشترك ويشاركهما بنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وناتكسيس كمديري دفاتر.