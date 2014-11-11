مرتبون: الإمارات دبي الوطني يحدد السعر الاسترشادي لسندات

دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك فتح باب الاكتتاب بعد أن حدد السعر الاسترشادي الأولي للإصدار المقوم بالدولار والبالغة مدته خمس سنوات.

وأظهرت الوثيقة أن أكبر بنوك دبي حدد السعر الاسترشادي الأولي عند 165 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة.

وفوض بنك الإمارات دبي الوطني كلا من بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ونفسه لترتيب بيع السندات.