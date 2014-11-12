الإمارات دبي الوطني يطلق سندات بمليار دولار
دبي 12 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار سندات لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك أطلق الإصدار البالغة مدته خمس سنوات وقيمته مليار دولار عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي النهائي.
كان أكبر بنك في دبي قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن السندات ستباع بسعر بين 150 و155 نقطة أساسا فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وكان السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن أمس الثلاثاء 165 نقطة أساس.
وتراجع السعر بسبب الإقبال القوي من المستثمرين حيث بلغت طلبات الاكتتاب ثلاثة مليارات دولار حسبما ذكر مرتبو العملية.
ويرتب بيع السندات بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد ومصرفيو الأنشطة الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني نفسه. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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