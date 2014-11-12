الإمارات دبي الوطني يطلق سندات بمليار دولار

كان أكبر بنك في دبي قال في وقت سابق اليوم الأربعاء إن السندات ستباع بسعر بين 150 و155 نقطة أساسا فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وكان السعر الاسترشادي الأولي الذي أعلن أمس الثلاثاء 165 نقطة أساس.