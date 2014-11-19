فلاي دبي تطلق صكوكا لأجل 5 سنوات قيمتها 500 مليون دولار

دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة فلاي دبي أن الشركة أطلقت إصدار الخمس سنوات البالغة قيمته 500 مليون دولار عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي الذي أعلنته في وقت سابق ومن المقرر إتمام البيع في وقت لاحق اليوم الأربعاء.