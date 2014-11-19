فلاي دبي تطلق صكوكا لأجل 5 سنوات قيمتها 500 مليون دولار
دبي 19 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة فلاي دبي أن الشركة أطلقت إصدار الخمس سنوات البالغة قيمته 500 مليون دولار عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي الذي أعلنته في وقت سابق ومن المقرر إتمام البيع في وقت لاحق اليوم الأربعاء.
ويبلغ أحدث سعر للإصدار بين 200 و212.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة بعد سعر أولي قدره 225 نقطة أساس أمس الثلاثاء.
ويتولى ترتيب العملية كريدي أجريكول وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وبنك نور وستاندرد تشارترد.
وفلاي دبي شركة طيران غير مدرجة مملوكة بالكامل لحكومة دبي. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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