مقدمة 1-مصادر: دبي فيستيفال سيتي تجمع قرضا عشريا بقيمة 3.9 مليار درهم

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دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة دبي فيستيفال سيتي التابعة لمجموعة الفطيم بصدد جمع قرض قيمته 3.9 مليار درهم (1.06 مليار دولار) من ستة بنوك.

ودبي فيستيفال سيتي مشروع سكني وتجاري وفندقي على مساحة حوالي 1300 فدان يضم فرع شركة إيكيا بالإمارة. وقال مصدر مصرفي مقيم في دبي إن القرض سيستخدم لإعادة تمويل دين قائم إلى جانب عملية توسعة المشروع.

وقال المصدران بشرط عدم الكشف عن اسميهما إن القرض الذي يبلغ أجله عشر سنوات يقوم بترتيبه بنك اتش.اس.بي.سي وسينضم كل من البنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك المشرق وبنك الاتحاد الوطني إلى الصفقة.

ومجموعة الفطيم مملوكة لعائلة في الإمارات العربية المتحدة وتقول على موقعها الإلكتروني إن ما يربو على 20 ألف شخص يعملون لديها في أكثر من 65 شركة.

ولم ترد المجموعة على طلبات من رويترز للتعليق عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

وقال المصدر الثاني إن سعر الفائدة الذي ستدفعه دبي فيستيفال سيتي عن القرض الجديد سيكون 225 نقطة أساس فوق السعر المعروض بين بنوك لندن مضيفا أن السعر رخيص لا سيما في ضوء طول أجل القرض.

وقال المصدر الأول إنه قد يتم إنجاز الصفقة في الأسبوع الأول من ديسمبر كانون الأول على أقرب تقدير.