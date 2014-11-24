مقدمة 1-مقابلة-توباز الاماراتية تعتزم اقتراض 550 مليون دولار لتمويل التوسع

(لإضافة أن الشركة تدرس طرحا أوليا في لندن وتفاصيل)

من ديفيد فرنش

دبي 24 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال ريني كوفود أولسن الرئيس التنفيذي لشركة توباز للطاقة والملاحة ومقرها دبي إن الشركة تخطط لجمع قرض بقيمة 550 مليون دولار من البنوك في مطلع عام 2015 لخفض تكلفة الاقتراض وتمويل توسعات محتملة في وقت تتراجع فيه سوق الخدمات النفطية.

وقال كوفود أولسن لرويترز في مقابلة إن توباز - وهي وحدة تابعة للنهضة للخدمات العمانية - اختارت بنك الاستثمار روتشيلد لتنسيق عملية جمع قرض لأجل سبع سنوات من البنوك.

وأضاف أن الشركة تخطط لاستخدام الحصيلة لإعادة تمويل حزمة قروض قائمة قيمتها 380 مليون دولار بسعر فائدة أقل وتوفير السيولة لعملية توسع محتملة.

وقال "نريد امتلاك السيولة اللازمة تحسبا لظهور أي فرص اندماج واستحواذ مهمة أمامنا من الآن فصاعدا ... "

وقال إن توباز - التي تقدم من خلال حوالي 100 سفينة خدمات لقطاع الطاقة البحري في مناطق منها بحر قزوين والشرق الأوسط وغرب افريقيا - تدرس شراء سفينتين متوسطتي الحجم متخصصتين في الأعمال تحت الماء - للتسليم في أواخر عام 2016.

ويأتي القرض الجديد علاوة على إصدار أول من السندات مرتفعة العائد لأجل خمس سنوات وتبلغ قيمتها 350 مليون دولار باعتها الشركة في أكتوبر تشرين الأول عام 2013 من خلال وحدة نيكو الشرق الأوسط التابعة لها.