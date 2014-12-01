شركة التطوير والاستثمار السياحي تسعى لإكمال تمويل أكبر سوق تجاري في أبوظبي

من توماس أرنولد ستانلي كارفالو

دبي/أبوظبي أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت شركة التطوير والاستثمار السياحي بأبوظبي اليوم الاثنين إنها بصدد استكمال التمويل اللازم لبناء أكبر مركز للتسوق في الامارة.

وسعيا للاستفادة من الطلب المتزايد على متاجر التجزئة افتتحت أبوظبي بالفعل مركزين للتسوق خلال أكثر بقليل من عام.

ورفضت شركة التطوير والاستثمار السياحي إعطاء تفاصيل بشأن تمويل المشروع الجديد الذي يعرف باسم ذا دستركت. لكن أربعة مصادر مطلعة قالت إن الشركة المملوكة للدولة تجري محادثات مع بنوك بشأن الحصول على قرض.

وقال مصدر بالشركة طلب عدم الكشف عن اسمه نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن من المتوقع وضع اللمسات النهائية على اتفاق تمويل بنهاية يناير كانون الثاني وهو ما سيسمح ببدء أعمال البناء بحلول مارس آذار أو ابريل نيسان.

وقال مصدران مصرفيان إن من السابق لأوانه تحديد قيمة القرض نظرا لأن المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني إن ذا دستركت مشروع مشترك مع إل ريل استيت وهو صندوق عالمي للاستثمار والتطوير العقاري ترعاه إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة.

وقالت الشركة التي مقرها أبوظبي لرويترز في رد على أسئلة بشأن تمويل المشروع "شركة التطوير والاستثمار السياحي وشريكها في المشروع بصدد إكمال الهيكل الرأسمالي لمركز ذا دستركت للتسوق على جزيرة السعديات."

وأضافت "لن يتم نشر تفاصيل تمويل بعينه قبل اكتمال العملية."