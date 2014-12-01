مصادر: 70% من دائني دبي العالمية يوافقون على اتفاق الديون الجديد

من ساندرين برادلي

لندن أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن حوالي 70 بالمئة من دائني مجموعة دبي العالمية المملوكة للدولة وافقوا على الشروط المعدلة لإعادة هيكلة الديون التي طرحت في اجتماع في لندن اليوم الاثنين.

وتجري المجموعة محادثات مع بعض الدائنين لتمديد آجال أكبر دفعة سداد منفردة في إطار اتفاق عام 2011 لإعادة هيكلة ديون قيمتها 25 مليار دولار وذلك مقابل مجموعة من الحوافز.

وتحتاج الخطة لتصديق 67 بالمئة من الدائنين من أجل استخدام قانون محلي صدر للمساعدة في تسهيل عملية إعادة الهيكلة الأصلية.

لكن المصادر قالت إنه إذا وافق 75 بالمئة من الدائنين على الاتفاق فيمكن اللجوء إلى آلية بريطانية أسرع تجبر باقي الدائنين على قبول الشروط الجديدة.

وتشمل الديون قرضا قيمته 4.4 مليار دولار من المقرر أن يستحق السداد في مايو ايار عام 2015 وآخر بقيمة 10.3 مليار دولار يستحق في عام 2018.

وقالت المصادر إن الخطة تقترح زيادة هامش الفائدة على القرض الأكبر إلى 425 نقطة أساس فوق السعر المتداول بين بنوك لندن من 300 نقطة مع تمديد الأجل حتى عام 2022.