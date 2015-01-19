مقدمة 1-إينوك الإماراتية تسعى لترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار

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دبي 19 يناير كانون الثاني (رويترز) - أكدت شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) ومقرها دبي لرويترز اليوم الاثنين أنها تسعى لترتيب قرض طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار للأغراض العامة للشركة.

وبهذا تكون إينوك أحدث شركة في إمارة دبي تسعى للاستفادة من هبوط تكاليف الإقراض.

وجاء بيان الشركة بعدما قالت ثلاثة مصادر مطلعة على الصفقة إن الشركة تجري محادثات مع بنوك محلية ودولية لترتيب قرض مجمع بهذه القيمة.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان "تنوي إينوك ترتيب تمويل طويل الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار للأغراض العامة للشركة."

وأضاف "لم يتم الانتهاء من أي قرارات استثمارية لأي مشروعات محددة. سنصدر بيانا عندما نكمل التمويل."

وتحذو إينوك حذو طائفة من الكيانات المملوكة لحكومة دبي التي لجأت إلى سوق الإقراض في الأشهر الأخيرة مستغلة انخفاض تكاليف الإقراض مع عودة اقتصاد الإمارة إلى النمو من جديد وتنافس البنوك المحلية الغنية بالسيولة على إبرام صفقات.

وقال مصدران مقرهما دبي إن إينوك تعتزم إتمام صفقة القرض بحلول مارس آذار وإنها توشك على الاتفاق على البنوك التي ستتولى ترتيب القرض.