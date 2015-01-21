رئيس ليمتلس في دبي: 85% من الدائنين وافقوا على تمديد قرض لمدة 3 أشهر
دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس مجلس إدارة شركة ليمتلس للتطوير العقاري في دبي اليوم الأربعاء إن الشركة حصلت على موافقة 85 باالمئة من دائنيها على تمديد قرض لمدة 3 أشهر حل أجل سداده في نهاية عام 2014 وعلى خطة مقترحة لإعادة هيكلة النشاط.
إلا أن علي راشد لوتاه أبلغ مؤتمرا صحفيا أن ليمتلس تتطلع للحصول على موافقة جميع الدائنين على إعادة الهيكلة.
وطلبت ليمتلس تمديد القرض بعد أن أخفقت في الاتفاق على قرض جديد قبل موعد سداد قسط ضمن خطة إعادة هيكلة بقيمة 1.2 مليار دولار حل موعده في 31 ديسمبر كانون الأول. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.