مقدمة 1-رئيس ليمتلس دبي: الشركة تقترب من الموافقة على تمديد قرض

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من ماثيو سميث

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة ليمتلس للتطوير العقاري المملوكة لحكومة دبي إن الشركة حصلت على موافقة 85 بالمئة من دائنيها على تمديد قرض لمدة 3 أشهر حل أجل سداده في نهاية عام 2014 وعلى خطة مقترحة لإعادة الهيكلة.

وقال لوتاه في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن ليمتلس تتطلع للحصول على موافقة جميع الدائنين على تمديد أجل القرض وخطة إعادة هيكلة ديونها البالغة 1.2 مليار دولار.

وتسعى شركات أخرى في دبي إلى إعادة هيكلة ثانية لديون تعثرت منذ الأزمة العقارية التي شهدتها الإمارة قبل ست سنوات. وتسعى مجموعة دبي العالمية وهي من الشركات الكبرى المملوكة للدولة للحصول على موافقة الدائنين على إعادة هيكلة ديون بقيمة 14.6 مليار دولار.

وتواجه ليمتلس صعوبات في محادثاتها مع الدائنين. ولم تسدد الشركة ديونا قيمتها 400 مليون دولار حل أجلها في 31 ديسمبر كانون الأول في إطار اتفاق سابق على إعادة الهيكلة رغم أن طلبها المسبق بالتمديد يعني من الناحية الفنية أنها لم تتخلف عن السداد.

وقال لوتاه إن معظم الدائنين الذين لم يوافقوا بعد على التمديد هم من صغار الدائنين الذين يستغرقون مزيدا من الوقت للحصول على الموافقة من إداراتهم وفي بعض الحالات من السلطات التنظيمية.

وأضاف أن الشركة توصلت لاتفاق بالفعل مع الأعضاء في لجنة الدائنين معبرا عن اعتقاده بأنها ليست سوى مسألة وقت.