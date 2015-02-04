جلف كابيتال أبوظبي تبرم اتفاق قرض بقيمة 232 مليون دولار لتمويل استثمارات

4 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة جلف كابيتال للاستثمار المباشر في أبوظبي اليوم الأربعاء إنها أبرمت اتفاقا للحصول على قرض مجمع بقيمة 850 مليون درهم (232 مليون دولار) يساعدها في تمويل استثماراتها.

ويتولى ترتيب التسهيل الائتماني المتجدد الذي يبلغ أجله ست سنوات بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي التجاري. وتأتي الصفقة بعد فترة قصيرة من إغلاق الشركة صندوق جلف كابيتال للملكية الخاصة 3 وهو ثالث وأكبر صناديقها للملكية الخاصة وتبلغ قيمته 750 مليون دولار.

وقال كريم الصلح الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال "هذا التسهيل الائتماني المتجدد ذو الحجم القياسي يسمح لجلف كابيتال بخفض تكاليف الاقتراض وتحسين هيكل رأسمالها والاستمرار في تمويل استثماراتها بجميع فئات أصولها."