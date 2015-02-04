مصادر: أبوظبي الوطني يطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة لمديري اكتتاب رئيسيين أن بنك أبوظبي الوطني طرح سندات بقيمة 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات سيتم تسعيره في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وأظهرت الوثيقة أن البنك - الذي تملك حكومة أبوظبي 70 بالمئة منه - حدد سعرا عند هامش 85 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة انخفاضا من 90 نقطة أساس في السعر الاسترشادي الذي عرض في وقت سابق اليوم.

وقال مرتبون للإصدار في وثيقة منفصلة إن عدد طلبات الاكتتاب تجاوزت مليار دولار.

وبدأ البنك جولات ترويجية يوم الثلاثاء في آسيا وأوروبا بعدما فوض سيتي جروب واتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد بالإضافة إلى نفسه لترتيب اجتماعات مع المستثمرين.

وستدرج السندات التي تحمل التصنيف ‭AA-‬ من جانب ستاندرد آند بورز وفيتش في بورصة لندن.