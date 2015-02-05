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الخليج الأول الإماراتي يرتب للقاء مستثمرين قبل إصدار سندات محتمل

Thu Feb 5, 2015 11:06am GMT
 
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دبي 5 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك الخليج الأول اليوم الثلاثاء إن ثالث أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول يعتزم لقاء عدد من مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الاثنين قبل إصدار محتمل لسندات دولية.

وقالت الوثيقة إن بنك الخليج الأول المصنف عند ‭A2‬ من موديز و‭A+‬ من فيتش سيلتقي مع مستثمرين في أوروبا مضيفة أن البنك سيصدر سندات خلال 2015 وفقا لظروف السوق.

وفوض الخليج الأول دويتشه بنك ومصرف آي.إن.جي لترتيب لقاءات المستثمرين. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 