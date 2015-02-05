مقابلة-أبوظبي الوطني يتوقع نمو أنشطة ترتيب إصدارات الصكوك الدولية

من كارين ستروهيكر

لندن 5 فبراير شباط (رويترز) - قال آندي كيرنس المدير العام ورئيس إصدارات وتوزيع الديون في بنك أبوظبي الوطني إن البنك يتوقع ترتيب المزيد من إصدارات الصكوك الدولية لعملائه هذا العام في ظل النمو العام الذي يشهده القطاع.

وبنك أبوظبي الوطني هو أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول وأحد اللاعبين الرئيسيين في إصدار الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بالأسواق العالمية.

وقال كيرنس على هامش مناسبة في لندن "أتوقع أن نقوم بالمزيد من الأعمال في 2015 مقارنة مع 2014. رتبنا 13 إصدارا للصكوك الدولية في العام الماضي جمعت 9.8 مليار دولار وتمثل 43 بالمئة من إجمالي المعروض" معبرا عن أمله في الوصول لما يقرب من 20 صفقة هذا العام.

وبالنظر إلى الأحجام الكلية لإصدارات الصكوك الدولية قال كيرنس إنه يتوقع نمو أحجام الإصدارات وعددها لكن من خلال دخول المزيد من الشركات إلى السوق وليس الإصدارات السيادية التي تطرحها دول غير مسلمة حاصلة على تصنيفات عالية.

وأبدى كيرنس تفاؤله بزيادة إصدارات صكوك الشركات من آسيا وأوروبا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأصدرت كل من المملكة المتحدة وهونج كونج ولوكسمبورج وجنوب أفريقيا صكوكا للمرة الأولى في 2014 في مسعى لترسيخ أقدامها في السوق وتشجيع الشركات المقترضة على أن تحذو حذوها وإن كان من المستبعد عودة أي منها إلى السوق هذا العام.

وقال كيرنس "في العام الماضي كان لدينا 28 من مصدري الصكوك العالمية وفي 2015 نتوقع أن يكون هناك المزيد."