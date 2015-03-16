مرتبون: الإمارات دبي الوطني قد يسعر سندات باليورو اليوم الاثنين

دبي 16 مارس آذار (رويترز) - قالت وثيقة من مرتبي إصدار لبنك الإمارات دبي الوطني إن البنك قد يسعر اليوم الاثنين سندات مقومة باليورو لأجل سبع سنوات تطرح في إصدار بالحجم القياسي نظرا لتلقيه طلبات اكتتاب فاقت المعروض بالفعل.

وفي وقت سابق اليوم حدد أكبر مصرف في دبي السعر الأولي للإصدار عند 140-150 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة. وتصدر هذه السندات بنظام لا يستطيع معه المستثمرون في الولايات المتحدة شراءها.

وأظهرت الوثيقة أن من المرجح إغلاق دفاتر طلبات الاكتتاب في نهاية يوم العمل في لندن.

وعادة ما يفهم من إصدارات الحجم القياسي أنها لا تقل عن 500 مليون دولار.