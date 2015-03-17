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إمارة رأس الخيمة تلتقي المستثمرين من الخميس بشأن إصدار صكوك

Tue Mar 17, 2015 7:43am GMT
 
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دبي 17 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لإمارة رأس الخيمة أن الإمارة فوضت أربعة بنوك لترتيب عقد اجتماعات مع مستثمري أدوات الدخل الثابت بدءا من يوم الخميس بشأن الإصدار المحتمل المقوم بالدولار الأمريكي.

وتشير الوثيقة إلى أن رأس الخيمة فوضت مصرف الهلال وسيتي جروب وجيه.بي مورجان وبنك أبوظبي الوطني لترتيب اجتماعات المستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتبدأ الاجتماعات في سنغافورة يوم الخميس ثم تنتقل إلى كوالالمبور يوم الجمعة فالإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ولندن يوم الاثنين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 