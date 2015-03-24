آبار تطلق سندات قابلة للمبادلة بأسهم في أوني كريديت

ميلانو 24 مارس آذار (رويترز) - قالت آبار للاستثمار الإماراتية إنها ستطلق سندات على شريحتين قابلتين للمبادلة بأسهم في بنك أوني كريديت الايطالي وستعرض إعادة شراء سندات سابقة قابلة للمبادلة بأسهم في دايملر الألمانية.

وقالت آبار التي تملك أكثر بقليل من خمسة بالمئة في أوني كريديت إن سندات البنك الايطالي ستتكون من شريحتين قيمة الواحدة 750 مليون يورو مع خيار لزيادة الحجم 250 مليون يورو أخرى ليصل الإجمالي إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار).

وقال الصندوق في بيان "تظل آبار ملتزمة التزاما كاملا باستثمارها طويل الأجل في أوني كريديت."