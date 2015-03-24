مقدمة 1-آبار تطلق سندات قابلة للمبادلة بأسهم في أوني كريديت

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ميلانو 24 مارس آذار (رويترز) - قد تجمع آبار للاستثمار الإماراتية ما يصل إلى ملياري يورو (2.2 مليار دولار) من إصدار سندات قابلة للمبادلة بأسهم في بنك أوني كريديت الإيطالي بهدف جمع أموال لإعادة شراء سندات قابلة للمبادلة بأسهم في دايملر.

وقالت آبار التي تملك أكثر بقليل من خمسة بالمئة في أوني كريديت إن سندات البنك الايطالي ستتكون من شريحتين قيمة الواحدة 750 مليون يورو مع خيار لزيادة الحجم 250 مليون يورو أخرى للشريحة.

وفي نفس الوقت ستعيد الشركة شراء سندات سابقة تستحق في 2016 قابلة للمبادلة بأسهم في شركة صناعة السيارات الألمانية.

وقالت آبار إنها دخلت في صفقات مشتقات تتعلق بسندات 2016 مازال بعضها قائما وسينتهي جزئيا أو بشكل كامل بالتوازي مع إعادة الشراء.

وسينتج عن ذلك بيع أسهم دايملر من قبل الأطراف المقابلة في عقود المشتقات المبرمة وهو ما قد يعزز أحجام تداول السهم بدرجة كبيرة.

وقال الصندوق في بيان "تظل آبار ملتزمة التزاما كاملا باستثمارها طويل الأجل في أوني كريديت."

كانت آبار اشترت أسهما في أوني كريديت للمرة الأولى عام 2010 حيث تعد أكبر مساهم منفرد في أكبر بنك إيطالي من حيث الأصول وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي لحكومة أبوظبي التي تتولى إدارة الشركة.