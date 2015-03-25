طيران الإمارات تحدد السعر الاسترشادي النهائي لإصدار صكوك بضمان بريطاني

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار صكوك لشركة طيران الإمارات في دبي أن الشركة حددت السعر الاسترشادي النهائي للطرح البالغة قيمته 913 مليون دولار وتضمنه وكالة ائتمان الصادرات البريطانية على أن يتم تسعيره اليوم الأربعاء.

وأشارت الوثيقة إلى أنه جرى تحديد السعر الاسترشادي النهائي للطرح عند 90 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وهو أقل عن السعر الاسترشادي الأولي للصكوك العشرية الممتازة الذي بلغ نحو 100 نقطة أساس فوق المتوسط.