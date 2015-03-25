دبي العالمية تحصل على الموافقة لإعادة هيكلة 14.6 مليار دولار ديونا خارج المحكمة

من توم أرنولد

دبي 25 مارس آذار (رويترز) - أظهرت وثيقة قانونية إن مجموعة دبي العالمية حصلت على الموافقة لإنهاء إجراءات قضائية تتعلق بصفقة إعادة هيكلة 14.6 مليار دولار من ديونها.

وتسمح الخطوة لمحامي المجموعة بجمع توقيعات من الدائنين لمساندة الصفقة بعيدا عن المحكمة المشرفة على إعادة هيكلة ديون المجموعة.

وقال مصدران مطلعان إن الانتهاء رسميا من إعادة هيكلة الديون قد يكون في غضون أيام أو أسابيع إذ يعتمد التوقيت على مدى سرعة استكمال الدائنين لإجراءات عملية الموافقة.

وكانت دبي العالمية في قلب الأزمة المالية للإمارة وأجبرت على إعادة هيكلة نحو 25 مليار دولار من الديون في عام 2011. لكن تعافي اقتصاد الإمارة منذ ذلك الحين ومخاوف من حلول أجل ديون ضخمة في 2018 دفع المجموعة إلى تعديل بنود الاتفاق الأصلي.

ولحل هذه المسألة لجأت الشركة إلى المرسوم 57 وهو قانون سنته الحكومة للمساعدة في إدارة عمليات اعادة الهيكلة عبر المحكمة في غياب أي قانون فعال للإعسار في دولة الإمارات.

لكن بعد الحصول على مساندة كاملة للخطة قدم محامو دبي العالمية طلبا لسحب القضية خلال جلسة الشهر الماضي.

وأظهرت وثيقة على موقع المحكمة الإلكتروني إن عضو المحكمة السير ديفيد ستيل وافق على الطلب مساء الاثنين الماضي.