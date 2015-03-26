رئيس آبار للاستثمار يقول إن بيع السندات ليس تخارجا من أوني كريديت

من ستانلي كارفالو

أبوظبي 26 مارس آذار (رويترز) - قال خادم القبيسي رئيس مجلس إدارة شركة آبار للاستثمار ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي اليوم الخميس إن قيام آبار ببيع سندات بقيمة ملياري يورو (2.2 مليار دولار) قابلة للتحويل إلى أسهم في بنك أوني كريديت لا يعد تخارجا من استثمارات الشركة في البنك الإيطالي وإنما وسيلة لتحسين ماليتها.

وقال القبيسي لرويترز إن آبار ربما تطرح سندات مماثلة مرتبطة بأسهم في استثمارات أخرى في المستقبل رغم أنها ليس لديها حاليا خطط لعمل ذلك.

وقالت آبار يوم الثلاثاء إنها باعت سندات في شريحتين لأجل خمس وسبع سنوات تمثل حوالي 4 بالمئة من الأسهم المصدرة والمتداولة لبنك أوني كريديت.

وقال القبيسي في رسالة بالبريد الألكتروني ردا على أسئلة من رويترز إن السندات يمكن سدادها نقدا أو بأسهم في أوني كريديت وان آبار هي التي ستحدد طريقة السداد.

ورغم أن السندات قابلة للتحويل إلى أسهم إلا أن ذلك الخيار متاح فقط في الستة أشهر الأخيرة من أجل استحقاقها وهو ما يقيد قدرة المستثمرين على مبادلتها بالأسهم بحسب ما قالته آبار في بيان.

وقال القبيسي "بناء على ذلك فإن الصفقة ليست تخارجا لكنها محض وسيلة تمويل مع أوني كريديت."