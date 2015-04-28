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مرتبون: اتصالات تسعر سندات أعيد فتح إصدارها لجمع 400 مليون دولار

Tue Apr 28, 2015 3:51pm GMT
 
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دبي 28 أبريل نيسان (رويترز) - ذكرت وثيقة من مديري اكتتاب أن مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) سعرت اليوم الثلاثاء سندات أعيد فتح باب إصدارها لجمع 400 مليون دولار إضافية. وتستحق السندات القائمة في 2019.

وأظهرت الوثيقة أنه تم تسعير السندات عند 72.5 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة وبسعر إعادة طرح 101.106 .

وتتضمن الصفقة نفس شروط السندات التي تستحق في يونيو حزيران 2019 والتي باعتها اتصالات العام الماضي في إطار أول إصدار لها لسندات متعددة الشرائح بقيمة 4.3 مليار دولار.

ويعمل إتش.إس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني كمديرين للدفاتر في الصفقة الجديدة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 