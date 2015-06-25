مقدمة 1-مصادر: طاقة الإماراتية تروج لقرض بقيمة 3 مليارات دولار لأجل 5 سنوات

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من ديفيد فرنش وأرشانا نارايانان

دبي 25 يونيو حزيران (رويترز) - قالت أربعة مصادر مطلعة اليوم الخميس إن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) تروج لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لأجل خمس سنوات لدى البنوك بعد تلقيها تعهدات أولية من ثمانية بنوك محلية وعالمية بتغطيته.

وتقل قيمة القرض عن حجم الأموال البالغة 3.5 مليار دولار التي أشارت مصادر في الشهر الماضي إلى أن شركة الطاقة تتطلع لجمعها. وسيستخدم القرض في إعادة تمويل ديون قائمة بدمجها في دين واحد بسعر فائدة أقل.

وقال مصدر طلب عدم ذكر اسمه نظرا لأن المعلومات غير معلنة إن إجمالي حجم القرض قد يرتفع بناء على استجابة البنوك التي دعيت للمشاركة في دعم الصفقة.

وأحجمت طاقة عن التعقيب.

وهبط سهم طاقة المدرج في أبوظبي 8.6 في المئة إلى 0.64 درهم بحلول الساعة 0743 بتوقيت جرينتش.

وانضمت طاقة إلى شركات أخرى بالخليج في الاستفادة من السيولة الوفيرة لدى البنوك المحلية في محاولة لخفض تكلفة الاقتراض.