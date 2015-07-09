بنك الاتحاد الوطني الإماراتي يسعى لاقتراض 500 مليون دولار لأجل 3 سنوات
دبي 9 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك الاتحاد الوطني الإماراتي اليوم الخميس إنه اختار خمسة بنوك لترتيب قرض مشترك بقيمة 500 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات.
وذكر البنك في بيان لبورصة أبوظبي إنه فوض كوميرتس بنك وبنك الخليج الأول واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب القرض.
وبنك الاتحاد الوطني خامس أكبر مصرف مدرج في بورصة أبوظبي من حيث الأصول وتملك حكومة أبوظبي حصة 50 بالمئة فيه.
وأعلن البنك في أبريل نيسان نمو صافي أرباحه في الربع الأول بنسبة 20 بالمئة. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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