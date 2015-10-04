مقدمة 1-مصدران: مياه وكهرباء أبوظبي في محادثات مع البنوك لبيع سندات

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من ديفيد فرنش وأرشانا نارايانان

دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان اليوم الأحد إن هيئة مياه وكهرباء أبوظبي تجري محادثات مع البنوك بخصوص إصدار سندات مشروع في وقت قريب ربما هذا العام لإعادة تمويل دين استخدم في بناء محطة مياه وكهرباء.

وأضافا أن الهيئة ستطرح سندات بما يصل إلى 350 مليون دولار وستصنف كسندات شبه سيادية لأن الهيئة مملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن المعلومات ليست علانية إن حصيلة بيع السندات ستستخدم في إعادة تمويل قرض مصرفي مرتبط بمحطة الفجيرة 1 المستقلة للمياه والكهرباء.

ولم ترد الهيئة على الفور على طلبات للتعليق.

وقال المصدران إن الهيئة دعت بنوكا محلية ودولية للمشاركة في ترتيب الصفقة. وقال أحدهما إن السندات ستكون لأجل 17 عاما.

وسندات المشروع وهي سندات تطرح للبيع لدعم أحد مشروعات البنية التحتية نادرة في منطقة الخليج نظرا لهياكلها المعقدة ولأن البنوك كانت مستعدة سابقا لتقديم قروض طويلة الأجل بتكلفة منخفضة.