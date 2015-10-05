رئيس الإمارات سيمكورب يقول الشركة قد تصدر سندات مشروع في 2016
أبوظبي 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال فيصل نجد رئيس شركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة لرويترز اليوم الإثنين إن الشركة تدرس إصدار سندات مشروع.
وقال نجد على هامش مؤتمر في أبوظبي إن السند قد يتم إصداره اوائل 2016 وسيستخدم لإعادة تمويل دين.
وشركة الإمارات سيمكورب للماء والطاقة مشروع مشترك تنقسم ملكيته بنسبة 60 إلى 40 بالمئة بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة سيمكورب السنغافورية. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
© Thomson Reuters 2017 All rights reserved.