Tue 8 Aug 2017 | 22:54 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

آيبيك تقول إنها ستدفع فوائد على إصدارين سندات من صندوق وان إم.دي.بي بقيمة 3.5 مليار دولار

Thu Oct 8, 2015 12:43pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 8 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قالت شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) في أبوظبي اليوم الخميس إنها ستسدد مدفوعات فائدة مستحقة في أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني على إصدارين لسندات قيمة الواحد منهما 1.75 مليار دولار تتبع وحدات في صندوق وان ماليزيا للتنمية الحكومي (وان إم.دي.بي).

وقالت آيبيك إن وان إم.دي.بي ووزارة المالية الماليزية وعدا بتعويضها هي وآبار للاستثمار التي تمتلك فيها حصة أغلبية عن أي سوء آداء يتعلق باتفاق ملزم جرى توقيعه في يونيو حزيران من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

وبموجب اتفاق يونيو حزيران ذلك قالت آيبيك إنها ستقدم دعما يشمل تحمل ديون على الصندوق الماليزي وإعطائه نحو مليار دولار نقدا لمساعدته على تسوية ديون أخرى. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 