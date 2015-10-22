مصدران: ماجد الفطيم الإماراتية تفوض بنوكا لترتيب إصدار صكوك دولارية

دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدران مطلعان لرويترز اليوم الخميس إن شركة ماجد الفطيم لإدارة مراكز التسوق ومقرها دبي فوضت بنوكا لترتيب إصدار محتمل لصكوك مقومة بالدولار.

وقال أحد المصدرين طالبا عدم نشر اسمه نظرا لسرية الاتفاق إن الشركة التي تملك وتدير امتياز سلسلة متاجر كارفور في الشرق الأوسط تخطط لإصدار الصكوك قبل نهاية العام.

وذكر المصدران أن شركة ماجد الفطيم فوضت بنوكا من بينها ستاندرد تشارترد واتش.اس.بي.سي وبنك دبي الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي لترتيب إصدار الصكوك. وأضافا أن بنوكا أخرى قد تنضم إلى قائمة المرتبين.

وأوضح المصدران أن الإصدار سيكون بالحجم القياسي. وعادة ما يزيد الإصدار القياسي على 500 مليون دولار.

وستصدر الصكوك بموجب برنامج إصدار للشركة بقيمة 1.5 مليار دولار من خلال كيان يسمى صكوك ماجد الفطيم المحدودة في جزر كايمان.