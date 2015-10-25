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مرتبون: ماجد الفطيم الإماراتية تختار 5 بنوك لترتيب اصدار صكوك محتمل

Sun Oct 25, 2015 9:49am GMT
 
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دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ذكرت وثيقة لمرتبين اليوم الأحد ان مجموعة ماجد الفطيم ومقرها دبي اختارت خمسة بنوك لترتيب مؤتمر عبر الهاتف مع مستثمر عالمي قبل إصدار صكوك دولاري محتمل لأجل عشر سنوات.

والاعلان يؤكد ما أوردته رويترز الاسبوع الماضي بشأن عزم المجموعة الاماراتية طرح صكوك قبل نهاية العام.

وذكرت الوثيقة إن المجموعة التي تملك وتدير امتياز كارفور في الشرق الاوسط اختارت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد لترتيب الطرح.

وتسعي ماجد الفطيم صاحبة تصنيف ‭‭BBB‬‬ لطرح بالحجم القياسي وهو عادة لا يقل عن 500 مليون دولار. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 