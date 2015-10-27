مرتبون: ماجد الفطيم تطلق صكوكا قيمتها 500 مليون دولار

دبي 27 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري ترتيب إصدار صكوك لماجد الفطيم اليوم الثلاثاء إن شركة التجزئة والترفيه أطلقت الإصدار البالغة قيمته 500 مليون دولار ومدته عشر سنوات عند الحد الأدنى للنطاق الاسترشادي السابق.

وتحدد التسعير النهائي عند 255 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة أي عند الحد الأدنى للنطاق السابق البالغ 260 نقطة أساس تزيد أو تنقص خمس نقاط. كان السعر الاسترشادي الأولي في حدود 270 نقطة أساس.

وتلقت الشركة الإماراتية التي تملك وتدير امتياز متاجر كارفور في الشرق الأوسط طلبات اكتتاب من المستثمرين بأكثر من 1.5 مليار دولار.