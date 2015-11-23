Tue 8 Aug 2017 | 22:53 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

إعادة-بنك أبوظبي الوطني يجمع 200 مليون دولار من خلال سندات لأجل عامين

Mon Nov 23, 2015 10:51am GMT
 
[-] نص [+]

(لإضافة كلمة في الفقرة الأولى)

دبي 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنك إماراتي من حيث الأصول في إشعار لبورصة لندن اليوم الاثنين إنه طرح سندات بقيمة 200 مليون دولار لأجل عامين بفائدة متغيرة.

وأضاف البنك أنه سيسدد فائدة شهرية بداية من 20 ديسمبر كانون الأول بهامش متغير فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور) لأجل شهر واحد.

وفي ديسمبر كانون الأول سيسدد البنك فائدة سنوية تزيد 0.05 في المئة عن ليبور. وترتفع الفائدة تدريجيا على أساس شهري لتصل إلى 0.90 في المئة فوق ليبور في أكتوبر تشرين الأول 2017.

ويحمل السند خيارا يسمح لحائزه -لكنه ليس إلزاميا- بحق مطالبة المقترض بسداد أصل الدين مبكرا. وفي حالة ممارسة هذا الخيار يتم السداد بعد مئة يوم. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
 