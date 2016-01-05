مصادر: إمارة الشارقة تختار 6 بنوك لترتيب إصدار صكوك محتمل

من ارشانا نارايانان

دبي 5 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن إمارة الشارقة تعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار بالحجم القياسي فيما سيكون أول طرح سيادي لصكوك في المنطقة العام الجاري.

وقال مصدران طلبا عدم نشر اسميهما لأن المعلومات غير علنية إن الشارقة اختارت ستة بنوك محلية ودولية لترتيب الإصدار من بينها بنك اتش.اس.بي سي الذي سيقود ترتيب الإصدار.

وتابعت المصادر أن الإمارة تهدف لطرح الصكوك في الربع الأول من العام وقد تعلن عن لقاءات مع مستثمرين في يناير كانون الثاني الجاري.

وعادة ما تكون قيمة طرح بالحجم القياسي 500 مليون دولار.