ادنوك تحصل على قروض بقيمة 3.3 مليار دولار من بنوك يابانية

طوكيو 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - وقع بنك اليابان للتعاون الدولي اتفاق قرض مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (ادنوك) يوم الأحد تصل قيمته إلى 2.1 مليار دولار للمساهمة في ضمان إمدادات نفطية طويلة الأجل من الإمارات العربية المتحدة.

وذكر البنك في بيان اليوم الاثنين أن سبع شركات يابانية أخرى من بينها بنك طوكيو ميتسوبيشي يو.إف.جيه ستقدم تمويلا إضافيا ليصل إجمالي القرض إلى 3.3 مليار دولار.

وتعزز القروض مساعي الشركات اليابانية الرامية لتجديد امتيازات بحقول النفط في أبوظبي والتي ينتهي 60 في المئة منها في عام 2018.

وتعتمد اليابان على أبوظبي في استيراد نحو ربع وارداتها من الخام.

وذكر البنك في البيان "في ظل هذه الظروف يتمثل هدف التسهيل الائتماني في تقديم دعم غير مباشر من أجل تجديد مثل هذه الامتيازات لحقول النفط البحرية."