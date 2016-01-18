الإمارات دبي الوطني يتوقع انخفاض نمو الإقراض في 2016
دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - توقع بنك الإمارات دبي الوطني انخفاض نمو الإقراض في 2016 إلى نسبة مئوية في منتصف خانة الآحاد مقابل نمو بلغ عشرة في المئة في 2015.
وعزا أكبر بنك في دبي في رسالة بالبريد الألكتروني ردا على أسئلة لرويترز اليوم الاثنين الهبوط المتوقع إلى ضعف الطلب.
وقال البنك في وقت سابق اليوم إن صافي ربحه للربع الأخير من العام الماضي قفز 74 في المئة مع زيادة الرسوم وانخفاض المخصصات. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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