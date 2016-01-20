مرتبون: حكومة الشارقة ستجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار صكوك

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مديري الاكتتاب أن إمارة الشارقة ستجمع 500 مليون دولار من خلال إصدار قياسي من الصكوك لأجل خمس سنوات وقد يتحدد سعرها اليوم الأربعاء.

وكشفت الوثيقة أن الإمارة تحدد حاليا سعر الإصدار في حدود 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة للسندات الإسلامية مثلما أعلن أمس الثلاثاء.

واختتمت الشارقة جولة ترويجية للصكوك يوم الاثنين في لندن عقب اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي.