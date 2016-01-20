مقدمة 1-الشارقة تعيد فتح سوق الصكوك الخليجية بإصدار قيمته 500 مليون دولار

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من أرشانا نارايانان

دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت وثيقة من مرتبي صكوك لإمارة الشارقة أن الإمارة حددت اليوم الأربعاء سعر السندات الإسلامية البالغ أجلها خمس سنوات وذلك في إصدار قيمته 500 مليون دولار هو الأول من مقترض سيادي خليجي هذا العام.

وأشارت الوثيقة إلى تحديد السعر النهائي للصكوك التي ستحمل كوبونا 3.839 بالمئة عند 250 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة دون تغير يذكر عن السعر المبدئي الذي جرى تحديده أمس الثلاثاء.

واختتمت الشارقة جولة ترويجية للصكوك يوم الاثنين في لندن عقب اجتماعات مع المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا الأسبوع الماضي.

وتتولى بنوك الشارقة وباركليز وكومرتس بنك ودبي الإسلامي واتش.اس.بي.سي ومصرف الشارقة الإسلامي ترتيب الصفقة للإمارة الحاصلة على تصنيف ‭‭‭A3‬‬‬ من موديز و‭‭‭A‬‬‬ من ستاندرد آند بورز.

وستساعد العملية إمارة الشارقة على تقليص عجز ميزانيتها وتمهد الطريق أمام مقترضين إقليميين آخرين لاستكمال إصدارات بعد هدوء قارب الثلاثة أشهر في ظل الضغوط التي تتعرض لها الأسواق المالية الخليجية من المخاطر الجيوسياسية وهبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 عاما.

ومن المنتظر أن تلجأ دول الخليج العربية المصدرة للنفط إلى الاقتراض في سوق السندات العالمية بوتيرة قياسية هذا العام مع سعيها لتغطية عجز ميزانياتها الناجم عن هبوط أسعار النفط.