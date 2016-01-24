مسح المركزي الإماراتي للربع/4 يظهر اتجاها نزوليا في الطلب على الائتمان
دبي 24 يناير كانون الثاني (رويترز) - أصدر مصرف الإمارات المركزي اليوم الأحد نتائج مسح للبنوك أظهرت اتجاها نزوليا في الطلب على الائتمان بالإمارات في الربع الأخير من العام الماضي.
وتراجع صافي طلب الشركات على الائتمان - وهي النسبة المرجحة للبنوك المبلغة عن زيادة الطلب على القروض مخصوما منها النسبة المبلغة عن انخفاض الطلب - إلى -8.1 في الربع الأخير من +9.9 في الربع السابق.
وأضاف البنك أن المشاركين في المسح توقعوا تعافي طلب الشركات على الائتمان إلى +3.5 في الربع الحالي. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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