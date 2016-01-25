أبوظبي للتأمين تؤكد عزمها زيادة رأس المال 106 ملايين دولار

من أرشانا نارايانان وهديل الصايغ وستانلي كارفالو

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت أبوظبي الوطنية للتأمين اليوم الاثنين إنها تعتزم زيادة رأسمالها بواقع 390 مليون درهم (106 ملايين دولار) في حين قالت عدة مصادر إنها ستتخذ هذه الخطوة بجانب إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

وأعلنت الشركة نتائج أعمال ضعيفة بسبب ضعف أداء تعهدات التأمين في العمليات التجارية الأساسية وهو ما جعل شركة التأمين بحاجة لتعزيز احتياطياتها.

وقال مصدران مطلعان إن الشركة تتطلع لبيع سندات قابلة للتحويل في الربع الأول. وقال مصدر في أبوظبي إن الإصدار سيكون لسندات إلزامية التحويل بما يعني أن السندات ستتحول تلقائيا إلى أسهم في الشركة بنهاية أجل استحقاقها.

ويندر إصدار السندات القابلة للتحويل في منطقة الخليج إذ لم تصدرها من قبل إلا شركتان فقط.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إنه جرى تفويض بنك أبوظبي الوطني لترتيب الإصدار.

وأكد متحدث باسم أبوظبي الوطنية للتأمين أن الشركة تخطط لزيادة رأسمالها 390 مليون درهم لكنه قال إنه لم يتم تفويض مرتب رئيسي للصفقة حتى الآن.

وأحجم المتحدث باسم الشركة عن الخوض في التفاصيل بخصوص طريقة زيادة رأس المال أو إطارها الزمني.