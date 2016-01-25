مصادر: آبار أبوظبي تريد 2.5 مليار دولار لإعادة تمويل قرض

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن صندوق آبار للاستثمارات التابع لحكومة أبوظبي يسعى لاقتراض 2.5 مليار دولار من البنوك لإعادة تمويل قرض يستحق في ابريل نيسان.

وقالت المصادر إن الشركة شبه الحكومية تجري محادثات مع مجموعة صغيرة من البنوك بخصوص التمويل مضيفة أن المحادثات في مراحلها الأولى.

وقال اثنان من المصادر إن القرض سيكون مدعوما من شركتها الأم شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) لكنهما لم يوضحا طبيعة الدعم.

وأحجمت آبار عن التعليق. ولآبار حصص في شركات مثل أوني كريديت وأرابتك للإنشاءات المدرجة في دبي وفيرجن جالاكتيك المملوكة لرجل الأعمال ريتشارد برانسون.

كان قرض 2013 الذي سيحل التمويل الجديد محله مدعوما أيضا من آيبيك التي تعهدت بالوقوف خلف آبار إذا واجهت صعوبة في السداد.

وسبق أن اقترضت آبار بقوة لبناء محفظتها قرب مطلع العقد الحالي لكنها عانت بعد ذلك من خسائر حادة مع انخفاض قيمة الاستثمارات. وعلى سبيل المثال انمحى كامل صافي ربح آيبيك في 2011 بسبب خسائر قيمتها 3.42 مليار دولار في حيازات آبار بشركة صناعة السيارات الألمانية دايملر وأوني كريدت.

وقلصت الشركة نشاطها منذ ذلك الحين مع سعيها لإصلاح صورتها في أبوظبي وإدارة إلتزاماتها القائمة.

وتدير آبار محفظة استثمارات تشمل العقارات والطيران والخدمات المالية والطاقة.