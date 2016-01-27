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مجلس إدارة أبوظبي الوطني يوافق على برنامج سندات بملياري دولار

Wed Jan 27, 2016 11:20am GMT
 
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دبي 27 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك أبوظبي الوطني أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة من حيث الأصول اليوم الأربعاء إن مجلس إدارته وافق على خطط لبدء برنامج سندات متوسط الأجل بقيمة ملياري دولار.

وقال إشعار للبورصة إن الخطوة ستعرض على الاجتماع السنوي للمساهمين في 15 مارس آذار لنيل الموافقة عليها.

كان البنك أعلن في وقت سابق اليوم تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 24.5 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 