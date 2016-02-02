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الاتحاد العقارية تقول إنها تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 202 مليون دولار

Tue Feb 2, 2016 11:30am GMT
 
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دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - قالت شركة الاتحاد العقارية ومقرها دبي إنها تجري محادثات مع بنوك لاقتراض 740 مليون درهم (202 مليون دولار) للمساهمة في تمويل بعض مشروعاتها.

وأضافت أنها تأمل باقتراض 300 مليون درهم لمبنى سكني و70 مليون درهم لإسكان الموظفين و50 مليون درهم لتوسعة مركز للتسوق و320 مليون درهم لمشروع تجزئة وضيافة متعدد الاستخدامات. ولم تخض الشركة في مزيد من التفاصيل. (إعداد دينا عادل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 