مصحح-صندوق النقد يوافق على قرض لباكستان بقيمة 497 مليون دولار بعد مراجعة

(لتوضيح يوم الاشتباكات في الفقرة الخامسة)

اسلام أباد 4 فبراير شباط (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إنه وافق على إطلاق شريحة قرض لباكستان بقيمة 497 مليون دولار بعد المراجعة الأخيرة لحزمة إنقاذ أقرت في 2013 رغم أن تقديم المبلغ لا يزال يتطلب موافقة مجلس إدارة الصندوق.

وبمجرد إطلاق الشريحة الأخيرة سيكون على الصندوق تقديم 1.1 مليار دولار من إجمالي قرض بقيمة 6.7 مليار دولار تم الاتفاق عليه منذ ثلاث سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان "بعد محادثات بناءة توصلت البعثة والسلطات الباكستانية إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن استكمال المراجعة العاشرة بموجب اتفاقية تسهيل ممتد."

وفي دبي قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار في مؤتمر صحفي بعد إعلان الصندوق الموافقة على صرف شريحة القرض إن إصلاحات اقتصادية تتضمن خصخصة لا تزال في مقدمة أولويات حكومة باكستان التي تخطط لتعويض التأخيرات في بيع شركات حكومية في قطاع الطاقة.

واشتبك محتجون مع مسؤولين أمنيين يوم الثلاثاء بشأن خطط لخصخصة شركة الخطوط الجوية الباكستانية مما أسفر عن مقتل شخصين. وتم إلغاء معظم رحلات الناقلة الباكستانية أمس الأربعاء.