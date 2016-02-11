اتفاق قريب بخصوص ديون ليمتلس دبي بعد صفقة سيلفر بوينت

من توم أرنولد

دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قال مصدران مطلعان إن إتفاقا لإعادة هيكلة ديون ليمتلس للتطوير العقاري التي مقرها دبي أصبح قريبا بعد أن باعت سيلفر بوينت كابيتال حصتها في الدين البالغ قيمته 4.45 مليار درهم (1.2 مليار دولار) الشهر الماضي.

وباع صندوق التحوط الأمريكي سيلفر بوينت -أحد دائني الأقلية الذين يعرقلون الاتفاق- نصف قرضه البالغ حوالي 80 مليون دولار إلى بنك المشرق الذي مقره دبي والنصف الثاني إلى مسار للاستثمارات التي يسيطر عليها مالكو المشرق.

ولا يمكن التوصل إلى اتفاق بدون الحصول على موافقة من كل دائني ليمتلس.

وقال أحد المصدرين إن خطوة سيلفر بوينت ستزيد الضغوط على البنك العربي الوطني السعودي وهو دائن آخر لم يوافق على الخطة حتى أواخر العام الماضي.

ولم يتضح الموقف الحالي للبنك بشأن ليمتلس ولم يتسن الاتصال بأحد في البنك للحصول على تعقيب.

وتسعى ليمتلس إلى إعادة بناء ماليتها بعد إعادة هيكلة سابقة بفعل تباطؤ القطاع العقاري في إمارة دبي نهاية العقد الماضي.

وبسبب تباطؤ جديد في السوق أصبح الأمر أكثر إلحاحا للشركة المملوكة لحكومة دبي والتي لها بحسب موقعها على الانترنت مشاريع في جبل علي بدبي وفي فيتنام وروسيا.