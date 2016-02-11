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مصادر: مبادلة بأبوظبي تسعى لإعادة تمويل قرض بقيمة ملياري دولار

Thu Feb 11, 2016 3:17pm GMT
 
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دبي 11 فبراير شباط (رويترز) - قالت مصادر مصرفية مطلعة لرويترز اليوم الخميس إن مبادلة للتنمية ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي تجري محادثات مع بنوك للحصول على قرض يصل إلى ملياري دولار وتخطط لإتمام إتفاق في النصف الأول من العام.

وقال إثنان من المصادر إن مبادلة تجري محادثات مع بنوك محلية ودولية بشأن التمويل مضيفين أن الشركة تناقش ما إذا كانت ستقترض الأموال على مدى ثلاث أو خمس سنوات أو تقسم التمويل بينهما.

وقال أحد المصادر إن مبادلة ستستخدم التمويل في تمديد تسهيل إئتماني متجدد مدته ثلاث سنوات وهو قائم منذ 2007.

وأظهرت بيانات تومسون رويترز أن التسهيل الإئتماني يبلغ ملياري دولار ويستحق في مايو أيار وقدمه تسعة عشر بنكا بهامش 75 نقطة أساس فوق سعر الفائدة السائد في التعاملات بين بنوك لندن (ليبور).

وامتنعت مبادلة عن التعليق حينما اتصلت بها رويترز. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير وجدي الالفي)
 